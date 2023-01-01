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Капитан Земля
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Капитан Земля, список сезонов
Captain Earth
12+
Год выпуска
2014
Страна
Япония
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
MBS
Список сезонов сериала «Капитан Земля»
Сезон 1 / Season 1
25 эпизодов
6 апреля 2014 - 21 сентября 2014
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