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Постер к 3-му сезону сериала Каранджит Каур – Нерассказанная история Санни Леоне
Киноафиша Сериалы Каранджит Каур – Нерассказанная история Санни Леоне Сезоны Сезон 3

Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 3-й сезон сериала «Каранджит Каур – Нерассказанная история Санни Леоне»

В 3-м сезоне сериала «Каранджит Каур – нерассказанная история Санни Леоне» Джаспал Сингх Вохра заводит новые отношения вскоре после смерти Балвант и делится этой новостью со своими детьми. Разочарованная в своем отце, Санни ввязывается в драку с шеф-поваром отеля, но вместо судебного разбирательства неожиданно получает предложение о работе. Девушка начинает сниматься в фильмах для взрослых компании Vivid в паре исключительно с Дэниелом. Параллельно Каранджит решает наладить старые связи. Как только контракт подходит к концу, она открывает собственное кинопроизводство и достигает больших высот.

Список серий 3-го сезона сериала «Каранджит Каур – Нерассказанная история Санни Леоне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Прирожденный шеф-повар! Born to be a Chef!
Сезон 3 Серия 1
5 апреля 2019
Принцесса находит своего принца Princess Finds Her Prince
Сезон 3 Серия 2
5 апреля 2019
Пришло время для большего! It's Time to Grow Big! 
Сезон 3 Серия 3
5 апреля 2019
Перелет в Индию Flight to India
Сезон 3 Серия 4
5 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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