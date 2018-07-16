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Постер к 1-му сезону сериала Каранджит Каур – Нерассказанная история Санни Леоне
Киноафиша Сериалы Каранджит Каур – Нерассказанная история Санни Леоне Сезоны Сезон 1

Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Каранджит Каур – Нерассказанная история Санни Леоне»

В 1-м сезоне сериала «Каранджит Каур – нерассказанная история Санни Леоне» журналист Анупам Чоби берет интервью у Санни Леоне – одной из самых популярных современных киноактрис в Индии. Сейчас Каранджит, более известная на весь мир как Санни, – главная знаменитость Болливуда, но в нулевые годы в ее биографии был и менее приглядный эпизод. Девушка была звездой порнофильмов и снималась в весьма откровенных лесбийских сценах. Корреспондент пытается зацепить актрису навязчивыми вопросами о ее скандальном прошлом, но выясняется, что Санни не стесняется своей натуры. Она начинает повествование с самых ранних лет своей истории.

Список серий 1-го сезона сериала «Каранджит Каур – Нерассказанная история Санни Леоне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Говорить жестко Talking Tough
Сезон 1 Серия 1
16 июля 2018
Город без ангелов City of No Angels
Сезон 1 Серия 2
16 июля 2018
Дева Мария Virgin Mary
Сезон 1 Серия 3
16 июля 2018
Решительный шаг Taking the Plunge
Сезон 1 Серия 4
16 июля 2018
Рождение Леоне Birth of Sunny Leone
Сезон 1 Серия 5
16 июля 2018
Дьявол ничего не носит The Devil Wears Nothing
Сезон 1 Серия 6
16 июля 2018
Настолько плохо, насколько это возможно As Bad As It Gets
Сезон 1 Серия 7
16 июля 2018
Любовь с первого взгляда Love at First Sight
Сезон 1 Серия 8
16 июля 2018
Паршивая овца The Black Sheep
Сезон 1 Серия 9
16 июля 2018
Начинается новая глава A New Chapter Begins
Сезон 1 Серия 10
16 июля 2018
График выхода всех сериалов
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