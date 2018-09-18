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Постер к 2-му сезону сериала Каранджит Каур – Нерассказанная история Санни Леоне
Киноафиша Сериалы Каранджит Каур – Нерассказанная история Санни Леоне Сезоны Сезон 2

Karenjit Kaur - The Untold Story of Sunny Leone 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Каранджит Каур – Нерассказанная история Санни Леоне»

Во 2-м сезоне сериала «Каранджит Каур – нерассказанная история Санни Леоне» восходящая звезда подписывает первый серьезный контракт. Сразу после этого она получает неоднозначное предложение от Нейта. Тем временем в США проходят президентские выборы 2004 года, и разные политические позиции вновь стравливают Каранджит и ее мать Балвант. Между женщинами происходит серьезный раскол. Джордж Буш планирует запретить порнографию, что очень радует Балвант. Она снова прикладывается к бутылке, что приводит к катастрофическим последствиям. Каранджит решает расширить свой бизнес и ищет новое применение своему актерскому таланту.

Список серий 2-го сезона сериала «Каранджит Каур – Нерассказанная история Санни Леоне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ходить вокруг да около Beat around the Bush
Сезон 2 Серия 1
18 сентября 2018
Виноваты в том, что поступаем по-нашему Guilty of Doing It our way
Сезон 2 Серия 2
18 сентября 2018
Это будет долго и счастливо? Is It Happily Ever After?
Сезон 2 Серия 3
18 сентября 2018
Принцесса и лягушки The Princess and The Frogs
Сезон 2 Серия 4
18 сентября 2018
Последнее желание! The Last Wish!
Сезон 2 Серия 5
18 сентября 2018
Время попрощаться Time to Say Goodbye
Сезон 2 Серия 6
18 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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