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Киноафиша Сериалы Скажи Да

Скажи Да (2020 - …)

Say I Do 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 7 часов 20 минут

О чем телешоу

Проект Netflix «Скажи да» расскажет истории настоящей любви. В шоу принимают участие влюбленные с непростыми историями, которые, несмотря на многие сложности, сумели сохранить чувства друг к другу. Все пары мечтают об идеальной церемонии бракосочетания, но по разным причинам не могут позволить себе этого. На помощь им придут настоящие мастера своего дела: организатор мероприятий Джеремайя Брент, модельер Тайя Нгуйен и повар-итальянец Габриэле Бертаччини. Они пустят в ход свои профессиональные навыки для того, чтобы участники шоу смогли провести незабываемое событие самым лучшим образом.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.9 IMDb
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Сезоны
Скажи Да - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
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