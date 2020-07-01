Проект Netflix «Скажи да» расскажет истории настоящей любви. В шоу принимают участие влюбленные с непростыми историями, которые, несмотря на многие сложности, сумели сохранить чувства друг к другу. Все пары мечтают об идеальной церемонии бракосочетания, но по разным причинам не могут позволить себе этого. На помощь им придут настоящие мастера своего дела: организатор мероприятий Джеремайя Брент, модельер Тайя Нгуйен и повар-итальянец Габриэле Бертаччини. Они пустят в ход свои профессиональные навыки для того, чтобы участники шоу смогли провести незабываемое событие самым лучшим образом.