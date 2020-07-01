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Постер к 1-му сезону телешоу Скажи Да
Киноафиша Сериалы Скажи Да Сезоны Сезон 1

Say I Do
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Скажи Да»

В 1-м сезоне шоу «Скажи да» команда профессионалов будет трудиться над организацией свадебных церемоний для пар, которые сталкиваются с трудностями или препятствиями в подготовке к важному мероприятию. Каждый эпизод шоу посвящен новой паре, чьи мечты о свадьбе оказались на грани краха. Организаторы шоу – настоящие свадебные эксперты. Участники поделятся с ними своими сомнениями и проблемами, которые мешают им организовать торжество: будь то болезни или препятствия, которые чинят им родственники. Дизайнер, шеф-повар и стилист объединятся, чтобы создать идеальный праздник, который превзойдет все ожидания влюбленных.

Список серий телешоу Скажи Да График выхода всех сериалов
Сезон 1
Скажи «да» снова I Do-Over
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2020
Семья на раз-два Instant Family
Сезон 1 Серия 2
1 июля 2020
Вторые шансы Second Chances
Сезон 1 Серия 3
1 июля 2020
Любви все возрасты покорны Love at Any Age
Сезон 1 Серия 4
1 июля 2020
Детсадовская любовь Kindergarten Crush
Сезон 1 Серия 5
1 июля 2020
В болезни и здравии In Sickness and in Health
Сезон 1 Серия 6
1 июля 2020
Свадьба Золушки Cinderella Wedding
Сезон 1 Серия 7
1 июля 2020
Я и мой парень Me and My Guy
Сезон 1 Серия 8
1 июля 2020
График выхода всех сериалов
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