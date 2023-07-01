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Постер к 1-му сезону сериала Крайняя необходимость
Киноафиша Сериалы Крайняя необходимость Сезоны Сезон 1

Krajnyaya neobhodimost 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крайняя необходимость»

В 1-м сезоне сериала «Крайняя необходимость» Маша Кузнецова работает в скорой помощи и слывет добросовестным медиком. Коллеги и пациенты ценят девушку за профессионализм. Парень главной героини работает водителем. Однажды он хочет позаимствовать машину, чтобы помочь приятелю с переездом. Маше затея не нравится, но она уступает. Спустя некоторое время поступает срочный звонок – у местного предпринимателя случился приступ. Маша не успевает помочь пациенту, и он умирает. Семья погибшего отправляется в полицейский участок, чтобы заявить на девушку. Следователь Киреев хочет во всем разобраться. Слава отказывается брать вину на себя.

Список серий 1-го сезона сериала «Крайняя необходимость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 июля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 июля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 июля 2023
График выхода всех сериалов
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