Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону телешоу Полный блэкаут
Киноафиша Сериалы Полный блэкаут Сезоны Сезон 3

Polnyj blekaut 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 20 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Полный блэкаут»

В 3-м сезоне шоу «Полный блэкаут» участники проекта проходят сложные испытания в полной темноте. Каждая серия представляет собой ряд челленджей, в которых принимает участие по четыре героя. В конце каждого выступления тот участник, который наберет наименьшее количество баллов, провалится в люк и навсегда покинет состязание. Участникам также приходится столкнуться со множеством своих фобий — со змеями, саранчой, тараканами и другими животными, которые зачастую многим внушают ужас. Участие в съемках принимают известные музыканты, актеры, блогеры и другие представители шоу-бизнеса.

График выхода новых серий Полный блэкаут 3 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 3 Серия 1
24 октября 2023
Выпуск 2
Сезон 3 Серия 2
31 октября 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше