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Постер к 1-му сезону телешоу Полный блэкаут
Киноафиша Сериалы Полный блэкаут Сезоны Сезон 1

Polnyj blekaut 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Полный блэкаут»

В 1-м сезоне шоу «Полный блэкаут» известные российские актеры, артисты и блогеры сталкиваются лицом к лицу со своим главным противником — воображением. Им предстоит посмотреть многим страхам прямо в глаза. Герои проекта будут ползти в туннеле с грызунами, выяснять, что обрушится на голову и кто движется в ящике, собирать насекомых, пройти дорогу, обходя опасности и не наступая на мышеловки, распознать загадочные запахи — эти и многие другие испытания ожидают знаменитостей в мрачной комнате. Участниками шоу стали блогеры Аня Pokrov, Даня Милохин, Алла Михеева, певица IOWA и многие другие.

Список серий телешоу Полный блэкаут График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1. Бабич, Pokrov, Белькович, Птаха, Нуриева, Крайнова, Туман
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2020
Выпуск 2. Милохин, Смирнова, Цой, Маркони
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2020
Выпуск 3. Крастер, Хоффман, Чеснокова, Папунаишвили
Сезон 1 Серия 3
20 сентября 2020
Выпуск 4. Губерниев, Красилов, Чуйков, Нармания
Сезон 1 Серия 4
27 сентября 2020
Выпуск 5. Шаляпин, Кросс, Михалкова, Ресторатор
Сезон 1 Серия 5
4 октября 2020
Выпуск 6. Любарская, Михеева, Verona, Nilletto
Сезон 1 Серия 6
11 октября 2020
Выпуск 7. Борщёва, Глюкоза, Феофилактова, Чума Вечеринка
Сезон 1 Серия 7
18 октября 2020
Выпуск 8. Вахрушев, Горячева, Темичева, Тарасов
Сезон 1 Серия 8
25 октября 2020
Выпуск 9. Иващенко, Сысоева, Велескевич, Jony
Сезон 1 Серия 9
1 ноября 2020
Выпуск 10. Постовалов, Корнева, IOWA, Блан, Столяров, Ефремов, Ивакова
Сезон 1 Серия 10
8 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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