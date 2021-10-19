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Постер к 2-му сезону телешоу Полный блэкаут
Киноафиша Сериалы Полный блэкаут Сезоны Сезон 2

Polnyj blekaut 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Полный блэкаут»

Во 2-м сезоне шоу «Полный блэкаут» популярные российские артисты, исполнители и блогеры продолжают испытывать свои силы в темной комнате, где их подстерегают опасности. Участниками проекта на этот раз становятся Эвелина Блёданс, Анна Цуканова-Котт, Алена Жигалова и многие другие. Шоу объединяет как представителей подрастающего поколения — популярных блогеров и тиктокеров, так и мастодонтов, которые давно радуют российских зрителей на экране. Звезды будут искать пауков в темноте, осторожно прокладывать себе путь вслепую, минуя мышеловки и делать множество других опасных вещей.

Список серий телешоу Полный блэкаут График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1. Пышненко, Блёданс, Жигалова, Бороденко, Одинцова, Кривеня, Цуканова-Котт, Гордей
Сезон 2 Серия 1
19 октября 2021
Выпуск 2. Subo, Шевги, Бойка, Шип, Боня и Кузьмич, Гаврилина, Dava
Сезон 2 Серия 2
26 октября 2021
Выпуск 3.Михеева, Маркони, Туман, Крайнова, Милохин, Нармания, Корнева, Постовалов
Сезон 2 Серия 3
2 ноября 2021
Выпуск 4. Мимимижка, Синяк, Плетнёва, Кожома
Сезон 2 Серия 4
9 ноября 2021
Выпуск 5. Французов, Чекунов, Турчин, Чочиева, RASA, Пермякова, Морозова
Сезон 2 Серия 5
16 ноября 2021
Выпуск 6. Оксаний, Прокофьев, Маева, Лукьянова, Айза, Майами, Куварзина, Волкова
Сезон 2 Серия 6
23 ноября 2021
Выпуск 7. Лаврентьев, Астровская, Новикова, Искандарова, Сябитовы, Габар,Иманов
Сезон 2 Серия 7
30 ноября 2021
Выпуск 8. Дукалис, Лолаева, Селёзнева, Абитаева, Климова, Лианель, Паршенкова, Нежельская
Сезон 2 Серия 8
7 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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