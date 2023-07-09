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Постер к 2-му сезону сериала Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире
Киноафиша Сериалы Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире Сезоны Сезон 2

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире»

Во 2-м сезоне сериала «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире» продолжается история о герое, который переродился в мире магии. Хитогами снова появляется во сне Рудэуса, чтобы сообщить информацию о местонахождении Лилии и Аиши. В Королевстве Широне Рудэус пишет Рокси и встречает Аишу. После этого Рудэуса приглашают в королевский дворец на встречу с Рокси. Рудэус находится в отчаянном положении, заключенный в защищенную от магии темницу деспотичным принцем. Но когда ситуация кажется безнадежной, появляется нежданный гость со странной просьбой. Сможет ли Рудэус выпутаться из этого?

Список серий сериала Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Маг с разбитым сердцем The Brokenhearted Mage
Сезон 2 Серия 1
9 июля 2023
Лес глубокой ночью The Forest in the Dead of Night
Сезон 2 Серия 2
16 июля 2023
Внезапный подход Abrupt Approach
Сезон 2 Серия 3
23 июля 2023
Письмо-приглашение Letter of Invitation
Сезон 2 Серия 4
30 июля 2023
Университет магии Раноа Ranoa University of Magic
Сезон 2 Серия 5
6 августа 2023
Я не хочу умирать I Don't Want to Die
Сезон 2 Серия 6
13 августа 2023
Похищение и заключение в тюрьму девочек-чудовищ The Kidnapping and Confinement of Beast Girls
Сезон 2 Серия 7
20 августа 2023
Жених отчаяния The Fiancé of Despair
Сезон 2 Серия 8
27 августа 2023
Белая маска The White Mask
Сезон 2 Серия 9
3 сентября 2023
Эти чувства These Feelings
Сезон 2 Серия 10
10 сентября 2023
Для тебя To You
Сезон 2 Серия 11
17 сентября 2023
Я хочу сказать тебе I Want to Tell You
Сезон 2 Серия 12
24 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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