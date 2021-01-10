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Постер к 1-му сезону сериала Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире
Киноафиша Сериалы Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире Сезоны Сезон 1

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 23
Продолжительность сезона 9 часов 35 минут
О чем 1-й сезон сериала «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире»

В 1-м сезоне сериала «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире» в Азии похуже коронавируса людей выкашивают еще и трагические происшествия. Такой несчастный случай на дороге по воле злого рока постиг взрослого безработного Рудольфа, который не то чтобы часто покидал пределы своего дома. Но Руди очень повезло, поскольку он (хоть в это и непросто поверить!) переродился в волшебном мире. Теперь у него есть магические способности и умение владеть мечом. Рудольф получает уникальный шанс заново прожить свою жизнь, полную захватывающих приключений и опасных сражений.

Список серий сериала Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Перерождение безработного Jobless Reincarnation
Сезон 1 Серия 1
10 января 2021
Учитель Teacher
Сезон 1 Серия 2
17 января 2021
Друг A Friend
Сезон 1 Серия 3
24 января 2021
Срочный семейный совет Emergency Family Meeting
Сезон 1 Серия 4
31 января 2021
Барышня и побои A Young Lady and Violence
Сезон 1 Серия 5
7 февраля 2021
Выходной в Роа A Day Off in Roa
Сезон 1 Серия 6
14 февраля 2021
К чему приводит взаимопомощь… What Lies Beyond Effort
Сезон 1 Серия 7
21 февраля 2021
Первый переломный момент Turning Point 1
Сезон 1 Серия 8
28 февраля 2021
Случайная встреча A Chance Encounter
Сезон 1 Серия 9
7 марта 2021
Жизнь человека и первая работа The Value of a Life and the First Job
Сезон 1 Серия 10
14 марта 2021
Ребёнок и воин Children and Warriors
Сезон 1 Серия 11
21 марта 2021
Девушка с дурным глазом The Woman with the Demon Eyes
Сезон 1 Серия 12
3 октября 2021
Упущенные связи Missed Connections
Сезон 1 Серия 13
10 октября 2021
Бесплатных обедов не бывает No Such Thing as a Free Lunch
Сезон 1 Серия 14
17 октября 2021
Медленная жизнь в деревне Долдия Slow Life in the Doldia Village
Сезон 1 Серия 15
24 октября 2021
Семейная ссора Family Squabble
Сезон 1 Серия 16
31 октября 2021
Воссоединение Reunion
Сезон 1 Серия 17
7 ноября 2021
Разной дорогой Separate Journeys
Сезон 1 Серия 18
14 ноября 2021
Выбор пути Route Selection
Сезон 1 Серия 19
21 ноября 2021
Рождение моей младшей сестры, горничной The Birth of My Little Sister, the Maid
Сезон 1 Серия 20
28 ноября 2021
Второй переломный момент Turning Point 2
Сезон 1 Серия 21
5 декабря 2021
Реальность: сон Dreams and Reality
Сезон 1 Серия 22
12 декабря 2021
Пробуждение. Шаг вперёд Wake Up and Take a Step
Сезон 1 Серия 23
19 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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