Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире
Статьи
Статьи о сериале «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире»
Вся информация о сериале
Прожил две жизни, но так и не нашел покоя: как умер Рудеус Грейрат — главный герой «Реинкарнации безработного»
До полноценного финала тайтла еще далеко — хотите узнать спойлеры?
1 комментарий
3 марта 2025 09:25
Что мы знаем о продолжении «Реинкарнации безработного»: когда выйдет 5 сезон, сколько будет серий
Технически, это третий сезон, но следуем устоявшейся из-за ошибки нумерации.
Написать
3 марта 2025 07:00
Какая раса у Рокси из аниме «Реинкарнация безработного»: разбираемся, чем она отличается от сородичей
Если только начали погружаться в тайтл, будет полезно узнать.
Написать
24 февраля 2025 17:09
«Поднятие уровня» и рядом не стояло: объясняем скрытый (и глубокий!) смысл аниме «Реинкарнация безработного»
В этом фэнтезийном приключении зашифрован серьезный и очень важный посыл зрителю.
15 комментариев
23 февраля 2025 17:09
