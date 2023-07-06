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Постер к 1-му сезону сериала Мои приключения с Суперменом
Киноафиша Сериалы Мои приключения с Суперменом Сезоны Сезон 1

My Adventures with Superman
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мои приключения с Суперменом»

В 1-м сезоне сериала «Мои приключения с Суперменом» главным героем является двадцатилетний Кларк Кент, который неожиданно узнает, что является обладателем суперсилы. Кларк Кент встречает на своем пути амбициозную журналистку по имени Лоис Лейн, которая работает в газете Daily Planet, а также начинающего, но очень перспективного фотографа Джимми Олсена. Кларк создает собственный образ Супермена и превращается в тайного героя Метрополиса. Он надевает маску, чтобы оставаться инкогнито. Троим героям еще предстоит раскрыть свои силы в полной мере и выяснить, на что они способны. Их ожидает множество захватывающих приключений.

Список серий сериала Мои приключения с Суперменом График выхода всех сериалов
Сезон 1
Приключения нормального человека Adventures of a Normal Man
Сезон 1 Серия 1
6 июля 2023
Мое интервью с Суперменом My Interview With Superman
Сезон 1 Серия 2
6 июля 2023
Мое интервью с Суперменом Let's Go To Ivo Tower, You Say
Сезон 1 Серия 3
13 июля 2023
Давай пойдем в Башню Иво, говоришь ты Let's Go To Ivo Tower, You Say
Сезон 1 Серия 4
20 июля 2023
Ты поверишь, что мужчина может лгать You Will Believe A Man Can Lie
Сезон 1 Серия 5
27 июля 2023
Мои приключения с безумной наукой My Adventures With Mad Science
Сезон 1 Серия 6
3 августа 2023
Поцелуй, поцелуй падения в портал Kiss Kiss Fall In Portal
Сезон 1 Серия 7
10 августа 2023
Нулевой день. Часть 1 Zero Day (1)
Сезон 1 Серия 8
17 августа 2023
Нулевой день. Часть 2 Zero Day (2)
Сезон 1 Серия 9
24 августа 2023
Сердца отцов Hearts of the Fathers
Сезон 1 Серия 10
31 августа 2023
График выхода всех сериалов
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