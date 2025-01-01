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Киноафиша Сериалы Чат

Чат ( - …)

Chat 18+
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

Сериал «Чат» – это отечественная комедия о судьбах четырех девушек. На первый взгляд, все они – совершенно разные люди, живущие разными жизнями в разных городах. Но когда-то красавицы учились в одной школе и были лучшими подругами. Теперь одна покоряет столицу и строит бизнес, другая предпочитает семейные ценности и готовится завести малыша, третья никак не выберет одного из нескольких ухажеров, а четвертая и вовсе с головой погружена в свое хобби. Но всем этим девушки обязательно делятся друг с другом в общем чате.

В ролях Персонажи
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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