Сериал «Чат» – это отечественная комедия о судьбах четырех девушек. На первый взгляд, все они – совершенно разные люди, живущие разными жизнями в разных городах. Но когда-то красавицы учились в одной школе и были лучшими подругами. Теперь одна покоряет столицу и строит бизнес, другая предпочитает семейные ценности и готовится завести малыша, третья никак не выберет одного из нескольких ухажеров, а четвертая и вовсе с головой погружена в свое хобби. Но всем этим девушки обязательно делятся друг с другом в общем чате.