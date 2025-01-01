Меню
Чат , 1 сезон

Чат Сезоны Сезон 1

Chat 16+
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Чат»

В 1-м сезоне сериала «Чат» общая интернет-переписка объединяет мобильные устройства четверки совсем не похожих друг на друга девушек. Когда-то они жили в соседних домах в родном городе, вместе ходили в школу, крепко дружили и делились мечтами. Но теперь этот чат – единственное, что их объединяет. В то время как одна из подруг страдает от неустроенности в личной жизни, другая, наоборот, борется с минусами семейного быта и хочет завести ребенка. Третья девушка и вовсе решила отложить дела сердечные до лучших времен и посвящает всю себя развитию таланта, а у четвертой есть огромный бизнес, который нужно поддерживать на плаву.

Рейтинг сериала

Список серий сериала Чат
Сезон 1
График выхода всех сериалов
