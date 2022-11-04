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Постер к 1-му сезону сериала Спасибо, доктор
Киноафиша Сериалы Спасибо, доктор Сезоны Сезон 1

Xie xie ni, Yi sheng
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 40
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спасибо, доктор»

В 1-м сезоне сериала «Спасибо, доктор» действие разворачивается в городской больнице одного из китайских мегаполисов, где недавно создали отделение интенсивной терапии. Здесь работает самый молодой кардиохирург района по имени Бай Чжу. У него пока нет обширного опыта медицинской практики, зато есть большое сердце и желание помогать людям. Сюда же переводится из скорой помощи новый сотрудник – вспыльчивый и необщительный, но принципиальный молодой врач Бай Чжу. Ему уже довелось поработать в экстремальных условиях в зоне боевых действий на Ближнем Востоке. В повседневной практике он также опирается на инстинкты, а не на указания руководства.

Список серий 1-го сезона сериала «Спасибо, доктор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
5 ноября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
6 ноября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
6 ноября 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 ноября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
7 ноября 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
7 ноября 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
7 ноября 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
8 ноября 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
8 ноября 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
8 ноября 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
9 ноября 2022
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
9 ноября 2022
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
9 ноября 2022
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
10 ноября 2022
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
10 ноября 2022
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
10 ноября 2022
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
11 ноября 2022
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
11 ноября 2022
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
11 ноября 2022
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
12 ноября 2022
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
12 ноября 2022
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
12 ноября 2022
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
13 ноября 2022
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
13 ноября 2022
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
13 ноября 2022
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
14 ноября 2022
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
14 ноября 2022
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
14 ноября 2022
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
15 ноября 2022
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
15 ноября 2022
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
15 ноября 2022
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
16 ноября 2022
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
16 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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