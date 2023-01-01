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Спасибо, доктор, список сезонов

Xie xie ni, Yi sheng
Год выпуска 2022
Страна Китай
Эпизод длится 45 минут
Телеканал CCTV-8
Список сезонов сериала «Спасибо, доктор»
Спасибо, доктор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
40 эпизодов 4 ноября 2022 - 16 ноября 2022
 
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