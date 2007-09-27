Menu
Secret Diary of a Call Girl 2007 - 2011 season 1

Secret Diary of a Call Girl

Secret Diary of a Call Girl 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 56 minutes
"Secret Diary of a Call Girl" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тайный дневник девушки по вызову» события происходят в Лондоне. Молодая девушка по имени Ханна, она же Белль, ведет видеодевник. Прямо на камеру героиня сообщает, что она занимается эскортом и работает через агента — отчасти из соображений безопасности, но также и потому, что она является элитной проституткой. Родственники Ханны уверены, что она работает секретарем по правовым вопросам. Ханна привыкла вести двойную жизнь. Даже ее квартира разделена на две половины, в зависимости от того, кто пришел к ней в гости. Однако иногда Ханна все-таки может пренебречь собственными правилами...

7.3 IMDb
"Secret Diary of a Call Girl" season 1 list of episodes
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 September 2007
Episode 2
Season 1 Episode 2
4 October 2007
Episode 3
Season 1 Episode 3
11 October 2007
Episode 4
Season 1 Episode 4
18 October 2007
Episode 5
Season 1 Episode 5
25 October 2007
Episode 6
Season 1 Episode 6
1 November 2007
Episode 7
Season 1 Episode 7
8 November 2007
Episode 8
Season 1 Episode 8
15 November 2007
