В 1-м сезоне сериала «Тайный дневник девушки по вызову» события происходят в Лондоне. Молодая девушка по имени Ханна, она же Белль, ведет видеодевник. Прямо на камеру героиня сообщает, что она занимается эскортом и работает через агента — отчасти из соображений безопасности, но также и потому, что она является элитной проституткой. Родственники Ханны уверены, что она работает секретарем по правовым вопросам. Ханна привыкла вести двойную жизнь. Даже ее квартира разделена на две половины, в зависимости от того, кто пришел к ней в гости. Однако иногда Ханна все-таки может пренебречь собственными правилами...