Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Blown Away (2019), season 2

Blown Away season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Blown Away Seasons Season 2

Blown Away 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 50 minutes
"Blown Away" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Стеклодувы» в битве за звание лучшего мастера примут участие 10 человек. Они искусные творцы, однако им придется доказать это своей работой. В каждом выпуске мастерам будет предложено создать предмет из стекла на заданную тему. Например, в первом эпизоде конкурсанты постараются придать форму своему внутреннему миру, и их работа станет отображением души. Судейство будет строгим и беспристрастным, а на кону – большая сумма денег и возможность развивать свое мастерство, получая поддержку профессионального сообщества. Ведет программу Ник Юхас, ранее получивший известность благодаря деятельности на YouTube.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
Blown Away List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Mirror, Mirror
Season 2 Episode 1
22 January 2021
Think Inside the Box
Season 2 Episode 2
22 January 2021
Name That Toon
Season 2 Episode 3
22 January 2021
Force of Nature
Season 2 Episode 4
22 January 2021
Center of Attention
Season 2 Episode 5
22 January 2021
Scents and Sensibility
Season 2 Episode 6
22 January 2021
Who's Got Game?
Season 2 Episode 7
22 January 2021
Runway Walk
Season 2 Episode 8
22 January 2021
Light My Fire
Season 2 Episode 9
22 January 2021
Finale
Season 2 Episode 10
22 January 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more