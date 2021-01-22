Во 2-м сезоне шоу «Стеклодувы» в битве за звание лучшего мастера примут участие 10 человек. Они искусные творцы, однако им придется доказать это своей работой. В каждом выпуске мастерам будет предложено создать предмет из стекла на заданную тему. Например, в первом эпизоде конкурсанты постараются придать форму своему внутреннему миру, и их работа станет отображением души. Судейство будет строгим и беспристрастным, а на кону – большая сумма денег и возможность развивать свое мастерство, получая поддержку профессионального сообщества. Ведет программу Ник Юхас, ранее получивший известность благодаря деятельности на YouTube.