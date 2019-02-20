Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Blown Away (2019), season 1

Blown Away season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Blown Away Seasons Season 1

Blown Away 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 February 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 50 minutes
"Blown Away" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Стеклодувы» расскажет об искусстве обработки стекла. Программа представляет собой соревнование, в котором участвуют профессиональные стеклодувы. В каждом эпизоде конкурсанты должны выполнять сложные задания, создавая уникальные и впечатляющие работы. Время на испытания строго ограничено, а результат должен покорить судью Кэтрин Грей – настоящего эксперта в области искусства. Среди того, что будут создавать участники, – роботы из будущего, осветительные приборы, любимые блюда, а также работы, которые отражают их характер или посвящены партнерским отношениям.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
Blown Away List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Snapshot
Season 1 Episode 1
20 February 2019
Potluck Party
Season 1 Episode 2
27 February 2019
Lighten Up
Season 1 Episode 3
6 March 2019
Clash of the Robots
Season 1 Episode 4
13 March 2019
Thirsty Work
Season 1 Episode 5
20 March 2019
Pop Art Blowup
Season 1 Episode 6
27 March 2019
Dual Intent
Season 1 Episode 7
3 April 2019
The Glass is Greener
Season 1 Episode 8
10 April 2019
Body Parts
Season 1 Episode 9
17 April 2019
Best in Blow
Season 1 Episode 10
24 April 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more