В 1-м сезоне шоу «Стеклодувы» расскажет об искусстве обработки стекла. Программа представляет собой соревнование, в котором участвуют профессиональные стеклодувы. В каждом эпизоде конкурсанты должны выполнять сложные задания, создавая уникальные и впечатляющие работы. Время на испытания строго ограничено, а результат должен покорить судью Кэтрин Грей – настоящего эксперта в области искусства. Среди того, что будут создавать участники, – роботы из будущего, осветительные приборы, любимые блюда, а также работы, которые отражают их характер или посвящены партнерским отношениям.