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Постер к 2-му сезону телешоу Ад для одиночек
Киноафиша Сериалы Ад для одиночек Сезоны Сезон 2

Single's Inferno
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Ад для одиночек»

Во 2-м сезоне шоу «Ад для одиночек» двенадцать свободных от отношений девушек и молодых людей прибывают на остров. Они еще не знают друг друга, а по правилам игры им запрещается раскрывать некоторые сведения о себе. Однако каждый вечер участники получают открытки с приглашением для знакомства. Если они захотят провести время с автором письма, то отправятся на свидание на фешенебельный курорт. Там они смогут наладить контакт с партнером и отдохнуть от надоевших адских условий. Шоу без прикрас покажет жизнь молодежи на острове. Именно за реалистичность оно так полюбилось в Южной Корее и во всем мире.

Список серий телешоу Ад для одиночек График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
13 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
13 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
20 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
20 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
27 декабря 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
27 декабря 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
3 января 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
3 января 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
10 января 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
10 января 2023
График выхода всех сериалов
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