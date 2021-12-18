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Постер к 1-му сезону телешоу Ад для одиночек
Киноафиша Сериалы Ад для одиночек Сезоны Сезон 1

Single's Inferno
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 9 часов 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Ад для одиночек»

В 1-м сезоне шоу «Ад для одиночек» на изолированном острове будут выживать несколько людей, которым предстоит построить романтические отношения. Есть серьезные минусы пребывания здесь – отсутствие какой-либо связи с внешним миром и экстремально высокая температура, ведь не каждому придется по душе 35 градусов жары. Но участники имеют выход. Для того чтобы выбраться с острова, им предстоит вступить в пару с кем-то из других присутствующих. Всем им даются разнообразные испытания, которые помогут понять, насколько они подходят остальным конкурсантам для любовных отношений и возможно ли совместное будущее.

Список серий телешоу Ад для одиночек График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 декабря 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 декабря 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 декабря 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 декабря 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 января 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 января 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 января 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 января 2022
График выхода всех сериалов
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