«Ад для одиночек» – это реалити-шоу, покорившее сердца зрителей в Южной Корее. Несколько девушек и парней оказываются в совершенно непривычной обстановке. Их привозят на необитаемый остров, где обеспечены относительно комфортные условия жизни. Несмотря на то что им предстоит существовать в достатке, в этих краях царит чрезвычайно жаркий климат. Поскольку большую часть времени игрокам придется проводить на открытом пространстве, остров вызовет у них только одну ассоциацию – с адом. Но у участников есть способ избавиться от мучения – найти пару среди других конкурсантов и покинуть остров для романтического общения.