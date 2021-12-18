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Постер телешоу Ад для одиночек
Постер телешоу Ад для одиночек
Постер телешоу Ад для одиночек
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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3 постера
Киноафиша Сериалы Ад для одиночек

Ад для одиночек (2021 - …)

Single's Inferno 18+
Год выпуска 2021
Страна Южная Корея
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 1 час 10 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 47 часов 50 минут

О чем телешоу

«Ад для одиночек» – это реалити-шоу, покорившее сердца зрителей в Южной Корее. Несколько девушек и парней оказываются в совершенно непривычной обстановке. Их привозят на необитаемый остров, где обеспечены относительно комфортные условия жизни. Несмотря на то что им предстоит существовать в достатке, в этих краях царит чрезвычайно жаркий климат. Поскольку большую часть времени игрокам придется проводить на открытом пространстве, остров вызовет у них только одну ассоциацию – с адом. Но у участников есть способ избавиться от мучения – найти пару среди других конкурсантов и покинуть остров для романтического общения.

Ад для одиночек - трейлер третьего сезона
Ад для одиночек  трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг шоу

0.0
Оцените 4 голоса
7.2 IMDb
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Сезоны
Ад для одиночек - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Ад для одиночек - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 10 эпизодов
 
Ад для одиночек - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2023, 11 эпизодов
 
Ад для одиночек - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2025, 12 эпизодов
 
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