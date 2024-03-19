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100 атлетов (2023), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу 100 атлетов
Киноафиша Сериалы 100 атлетов Сезоны Сезон 2

Physical: 100 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «100 атлетов»

Во 2-м сезоне сериала «100 атлетов» жестокое соревнование продолжается, в игру входит новая сотня спортсменов и спортсменок, желающих рискнуть жизнью ради огромного денежного приза. Один из фаворитов прошлого тура, полностью уверенный в своих силах, сталкивается с неожиданным соперником. Теперь под угрозой не только его участие в шоу, но и вся его судьба. Тем временем испытания становятся все более тяжелыми, выжимая из героев последние силы. Кроссфит, тяжелая атлетика, гонки на велосипедах, санях и сноубордах – все это предстоит им впереди. И здесь, в отличие от Олимпийских игр, выживут далеко не все спортсмены.

Рейтинг шоу

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7.7 IMDb
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Список серий телешоу 100 атлетов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Бег до предела Run to the Limit
Сезон 2 Серия 1
19 марта 2024
Твой номер Your Number
Сезон 2 Серия 2
19 марта 2024
Возвращение домой Back Home
Сезон 2 Серия 3
19 марта 2024
Потерянные Lost
Сезон 2 Серия 4
19 марта 2024
Восставшие из ада Back From Hell
Сезон 2 Серия 5
26 марта 2024
Шахта Mine
Сезон 2 Серия 6
26 марта 2024
Возможные исходы Possible Outcomes
Сезон 2 Серия 7
26 марта 2024
Друг или враг Friend or Foe
Сезон 2 Серия 8
2 апреля 2024
1 из 100 1/100
Сезон 2 Серия 9
2 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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