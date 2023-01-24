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Постер к 1-му сезону телешоу 100 атлетов
Киноафиша Сериалы 100 атлетов Сезоны Сезон 1

Physical: 100 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «100 атлетов»

В 1-м сезоне шоу «100 атлетов» примет участие сто человек, абсолютно непохожих друг на друга. Они отличаются по полу, расе, физическим характеристикам и взглядам на жизнь. Но их объединяет страсть к спорту и желание продемонстрировать свои способности. Специально для них проект организует невообразимые испытания, в которых участникам предстоит проявить выносливость и силу воли. Задания становятся все сложнее, и у слабых игроков не будет шансов на победу, ведь остаются сильнейшие. Они продолжат соревноваться между собой, но лишь один станет лучшим и заберет 300 миллионов вон.

Список серий телешоу 100 атлетов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Иерархия стаи The Pecking Order
Сезон 1 Серия 1
24 января 2023
Потеряешь – проиграешь Lose It and You Lose
Сезон 1 Серия 2
24 января 2023
Этого лучше избегать One You Wish to Avoid
Сезон 1 Серия 3
31 января 2023
Аутсайдеры The Underdogs
Сезон 1 Серия 4
31 января 2023
Незваные гости The Uninvited Guests
Сезон 1 Серия 5
7 февраля 2023
Бремя выживания The Weight of Survival
Сезон 1 Серия 6
7 февраля 2023
Невозможное возможно The Possibility of the Impossible
Сезон 1 Серия 7
14 февраля 2023
Безжалостное наказание A Merciless Punishment
Сезон 1 Серия 8
14 февраля 2023
1 из 100 1/100
Сезон 1 Серия 9
21 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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