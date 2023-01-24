В реалити-шоу «100 атлетов», вышедшем на платформе Netflix, принимают участие самые разные люди, мужчины и женщины, которые бросают вызов своим возможностям. Им предстоит пройти множество испытаний, чтобы доказать, что они в отличной физической форме. Несмотря на половую принадлежность, все участвуют наравне с другими. С каждым выпуском задания усложняются, конкурсантов становится все меньше, а обстановка накаляется. В шоу действительно жесткая конкуренция, ведь спортсмены изо всех сил рвутся к победе, которая сулит не только почетный статус, но и солидный денежный приз.