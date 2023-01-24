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Постер телешоу 100 атлетов
Постер телешоу 100 атлетов
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы 100 атлетов

100 атлетов (2023 - …)

Physical: 100 18+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 18 часов 0 минут

О чем телешоу

В реалити-шоу «100 атлетов», вышедшем на платформе Netflix, принимают участие самые разные люди, мужчины и женщины, которые бросают вызов своим возможностям. Им предстоит пройти множество испытаний, чтобы доказать, что они в отличной физической форме. Несмотря на половую принадлежность, все участвуют наравне с другими. С каждым выпуском задания усложняются, конкурсантов становится все меньше, а обстановка накаляется. В шоу действительно жесткая конкуренция, ведь спортсмены изо всех сил рвутся к победе, которая сулит не только почетный статус, но и солидный денежный приз.

100 атлетов - трейлер второго сезона
100 атлетов  трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 2 голоса
7.7 IMDb
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Сезоны
100 атлетов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 9 эпизодов
 
100 атлетов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 9 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
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