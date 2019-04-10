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Постер телешоу Ты в мире природы
Постер телешоу Ты в мире природы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Ты в мире природы

Ты в мире природы (2019 - 2019)

You vs. Wild 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 2 часа 40 минут

О чем телешоу

Неутомимый путешественник Беар Гриллс берется за очередную авантюру. Ему предстоит выживать в суровых условиях, ориентироваться на местности и выполнять опасные задания. Экстремальные приключения для него далеко не в новинку, ведь Гриллс уже успел испытать себя в разных миссиях наедине с дикой природой. Однако «Ты против природы» предложит ему совершенно необычную идею. Шоу получится интерактивным, и зрители станут непосредственными участниками опасных съемок. Им предстоит выбирать, какой шаг предпринять герою, когда ему нужно в очередной раз преодолеть преграду.

Ты в мире природы - трейлер
Ты в мире природы  трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Беар Гриллс
Беар Гриллс Bear Grylls
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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6.6 IMDb
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Сезоны
Ты в мире природы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
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