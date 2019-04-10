Неутомимый путешественник Беар Гриллс берется за очередную авантюру. Ему предстоит выживать в суровых условиях, ориентироваться на местности и выполнять опасные задания. Экстремальные приключения для него далеко не в новинку, ведь Гриллс уже успел испытать себя в разных миссиях наедине с дикой природой. Однако «Ты против природы» предложит ему совершенно необычную идею. Шоу получится интерактивным, и зрители станут непосредственными участниками опасных съемок. Им предстоит выбирать, какой шаг предпринять герою, когда ему нужно в очередной раз преодолеть преграду.