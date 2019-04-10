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Постер к 1-му сезону телешоу Ты в мире природы
Киноафиша Сериалы Ты в мире природы Сезоны Сезон 1

You vs. Wild
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Ты в мире природы»

В 1-м сезоне шоу «Ты против природы» известный на весь мир экстремал Беар Гриллс приходит в сознание, не имея каких-либо воспоминаний. Он висит вниз головой на парашюте, зацепившийся за дерево. Постепенно он восстанавливает картину произошедших событий и понимает, что пережил авиакатастрофу. Вот только поблизости больше никого нет, а капитан упавшего судна находится на противоположной стороне дикой местности. Герою придется проделать большой путь, преодолевая преграды и добывая себе пищу и воду. Однако решения будет принимать не он сам, а зрители, которые смотрят шоу.

Список серий 1-го сезона телешоу «Ты в мире природы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Спасательная операция в джунглях, часть 1 Operation Jungle Rescue, Pt. 1
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2019
Спасательная операция в джунглях, часть 2 Operation Jungle Rescue, Pt. 2
Сезон 1 Серия 2
10 апреля 2019
В поисках сенбернара Searching for a Saint Bernard
Сезон 1 Серия 3
10 апреля 2019
Пропавший на заснеженной горе Lost on Snow Mountain
Сезон 1 Серия 4
10 апреля 2019
Ядовитые приключения, часть 1 A Venomous Adventure, Pt. 1
Сезон 1 Серия 5
10 апреля 2019
Ядовитые приключения, часть 2 A Venomous Adventure, Pt. 2
Сезон 1 Серия 6
10 апреля 2019
Земля драконов Land of the Dragons
Сезон 1 Серия 7
10 апреля 2019
Загадка заброшенной шахты Myth of the Abandoned Mine
Сезон 1 Серия 8
10 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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