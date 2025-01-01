Меню
Ты в мире природы
Цитаты
Цитаты из ТВ-шоу Ты в мире природы
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Bear Grylls
[повторяющаяся фраза] Хороший выбор!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bear Grylls
[повторяемая фраза] Это был плохой выбор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bear Grylls
[повторяемая фраза] Это великое открытие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bear Grylls
[повторяемая фраза] Эта миссия завершена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Беар Гриллс
Bear Grylls
