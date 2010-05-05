Поклонника путешествий Беара Гриллса интересует не только дикая местность, в которой ему неоднократно приходилось бывать, но и городская среда. Однако, зная об экстремальных предпочтениях героя, можно смело сказать, что прогулками его приключение не ограничится. Наоборот, это будет настоящая борьба за выживание. В программе «Хуже быть не могло» Гриллс побывает во множестве опасных для жизни ситуаций, которыми буквально кишит среднестатистический город. Это будут как природные катастрофы, так и случившиеся по вине человека. Он попытается применить накопленные знания для того, чтобы остаться живым и невредимым.