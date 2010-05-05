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Постер телешоу Хуже быть не могло
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Киноафиша Сериалы Хуже быть не могло

Хуже быть не могло (2010 - 2010)

Worst-Case Scenario 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Discovery Channel
Продолжительность телешоу 6 часов 0 минут

О чем телешоу

Поклонника путешествий Беара Гриллса интересует не только дикая местность, в которой ему неоднократно приходилось бывать, но и городская среда. Однако, зная об экстремальных предпочтениях героя, можно смело сказать, что прогулками его приключение не ограничится. Наоборот, это будет настоящая борьба за выживание. В программе «Хуже быть не могло» Гриллс побывает во множестве опасных для жизни ситуаций, которыми буквально кишит среднестатистический город. Это будут как природные катастрофы, так и случившиеся по вине человека. Он попытается применить накопленные знания для того, чтобы остаться живым и невредимым.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Беар Гриллс
Беар Гриллс Host
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг шоу

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6.9 IMDb
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Сезоны
Хуже быть не могло - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 12 эпизодов
 
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