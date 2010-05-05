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Постер к 1-му сезону телешоу Хуже быть не могло
Киноафиша Сериалы Хуже быть не могло Сезоны Сезон 1

Worst-Case Scenario
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 мая 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Хуже быть не могло»

В 1-м сезоне шоу «Хуже быть не могло» авантюрист Гриллс по собственной инициативе окажется в трудных обстоятельствах, которые могут поджидать человека в городе. Он встретится с чередой опасностей: укусом тарантула, землетрясением, нападением собаки и другими бедствиями. Своим примером он докажет, что почти всегда есть выход из непоправимых ситуаций. Имея опыт выживания в экстремальных условиях, он преодолеет все преграды и разберет ошибки, которые часто допускают другие люди. А зрители получат советы о том, как правильно действовать в подобных ситуациях, чтобы минимизировать ущерб.

Список серий 1-го сезона телешоу «Хуже быть не могло» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Burning Car; Boating Accident
Сезон 1 Серия 1
5 мая 2010
Downed Powerline; Dog Attack
Сезон 1 Серия 2
5 мая 2010
Sinking Car; Rattlesnake Encounter
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2010
Earthquake Escape
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2010
Car Brakes Fail; Physical Attack
Сезон 1 Серия 5
19 мая 2010
Trapped in Extreme Cold
Сезон 1 Серия 6
19 мая 2010
Desert Breakdown; Tarantula
Сезон 1 Серия 7
26 мая 2010
Elevator Plunge; Blackout
Сезон 1 Серия 8
26 мая 2010
Mountain Bike Accident; Being Chased
Сезон 1 Серия 9
19 июня 2010
Road Rage; Panicked Crowd Stampede
Сезон 1 Серия 10
2 июня 2010
Toxic Gas Leak; Man on Fire
Сезон 1 Серия 11
9 июня 2010
Home Break In; Terror Threat
Сезон 1 Серия 12
9 июня 2010
График выхода всех сериалов
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