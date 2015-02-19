В 1-м сезоне сериала «Странная парочка» профессиональный фотограф Феликс Ангер страдает из-за непростого развода с женой. Кейти выгнала его из дома, назвав слишком скучным и занудным. Тем временем лучший друг Феликса по имени Оскар Мэдисон также переживает судьбоносное расставание с супругой Линдсей. Правда, он настроен куда более оптимистично, да и его активный образ жизни спортивного журналиста не способствует депрессии. Он предлагает приятелю переехать в его освободившуюся квартиру, чтобы поддержать друг друга в этот сложный период. Но выясняется, что мужчины обладают противоположными представлениями о совместном быте.