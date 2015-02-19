Menu
Season premiere 19 February 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 12 minutes
"The Odd Couple" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Странная парочка» профессиональный фотограф Феликс Ангер страдает из-за непростого развода с женой. Кейти выгнала его из дома, назвав слишком скучным и занудным. Тем временем лучший друг Феликса по имени Оскар Мэдисон также переживает судьбоносное расставание с супругой Линдсей. Правда, он настроен куда более оптимистично, да и его активный образ жизни спортивного журналиста не способствует депрессии. Он предлагает приятелю переехать в его освободившуюся квартиру, чтобы поддержать друг друга в этот сложный период. Но выясняется, что мужчины обладают противоположными представлениями о совместном быте.

6.3 IMDb
"The Odd Couple" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Pilot
Season 1 Episode 1
19 February 2015
The Ghostwriter
Season 1 Episode 2
26 February 2015
The Birthday Party
Season 1 Episode 3
5 March 2015
The Blind Leading the Blind Date
Season 1 Episode 4
12 March 2015
The Wedding Deception
Season 1 Episode 5
2 April 2015
Heal Thyself
Season 1 Episode 6
9 April 2015
Secret Agent Man
Season 1 Episode 7
16 April 2015
The Unger Games
Season 1 Episode 8
23 April 2015
Sleeping Dogs Lie
Season 1 Episode 9
30 April 2015
Enlightening Strikes
Season 1 Episode 10
7 May 2015
Jealous Island
Season 1 Episode 11
7 May 2015
The Audit Couple
Season 1 Episode 12
14 May 2015
