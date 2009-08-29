Героиня драматического сериала «В погоне за счастьем» – красавица Катя, работающая продавщицей в провинциальном городке. Она живет с матерью и маленькой дочкой, ведь ее супруг скончался от передозировки. Увы, таких случаев вокруг Кати множество: город буквально вымирает от наркотической заразы. Однажды она случайно подслушивает разговор своего начальника Руслана и узнает, что тот сбывает запрещенные вещества в своем магазине. Девушка спешит в милицию, но выясняется, что бандитов «крышуют» органы правопорядка.