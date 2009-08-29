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Постер сериала В погоне за счастьем
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Киноафиша Сериалы В погоне за счастьем

В погоне за счастьем (2009 - 2009)

V pogone za schastem 18+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Героиня драматического сериала «В погоне за счастьем» – красавица Катя, работающая продавщицей в провинциальном городке. Она живет с матерью и маленькой дочкой, ведь ее супруг скончался от передозировки. Увы, таких случаев вокруг Кати множество: город буквально вымирает от наркотической заразы. Однажды она случайно подслушивает разговор своего начальника Руслана и узнает, что тот сбывает запрещенные вещества в своем магазине. Девушка спешит в милицию, но выясняется, что бандитов «крышуют» органы правопорядка.

В ролях
В ролях
Сергей Степанченко
Сергей Степанченко
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Максим Коновалов
Максим Коновалов
Игорь Гаспарян
Игорь Гаспарян
Галина Петрова
Галина Петрова
Иван Агапов
Иван Агапов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Сезоны
В погоне за счастьем - Сезон 1 Сезон 1
2009, 4 эпизода
 
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