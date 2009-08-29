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Постер к 1-му сезону сериала В погоне за счастьем
Киноафиша Сериалы В погоне за счастьем Сезоны Сезон 1

V pogone za schastem 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 августа 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «В погоне за счастьем»

В 1-м сезоне сериала «В погоне за счастьем» в российском провинциальном городке творится неладное. Милиция покрывает деяния крупной наркосети, и опасные вещества сбываются в открытую прямо на улицах. Здесь живет скромная продавщица Катя – некогда первая красавица на деревне, но теперь одинокая мать, лишившаяся мужа из-за передозировки. У нее есть личные счеты с наркоторговцами, и однажды она получает возможность повлиять на ситуацию. Она узнает, что хозяин магазина, в котором она работает, продает эту заразу. Катя спешит в милицию, где давно влюбленный в нее сержант Степан принимает заявление. Но руки мафии оказываются длиннее, чем она надеялась…

Список серий 1-го сезона сериала «В погоне за счастьем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 августа 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 августа 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 августа 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 августа 2009
График выхода всех сериалов
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