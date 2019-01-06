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Постер к 1-му сезону сериала Успех
Киноафиша Сериалы Успех Сезоны Сезон 1

Uspjeh 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Успех »

В 1-м сезоне сериала «Успех» действие происходит на живописных улочках современного Загреба – хорватского города, история которого насчитывает тысячи лет, брусчатка под ногами пропитана кровью, а атмосфера так и настраивает на мистический лад. Однажды ночью в одном клубе отдыхают четверо незнакомых молодых людей – Кристиан, Бланка, Винки и Харрис. По разным причинам каждому из них приходится уйти пораньше и оказаться на улице в одиночестве. Это стечение обстоятельств приводит всех их в одну точку. Они становятся невольными свидетелями, а возможно, даже соучастниками страшного преступления. Теперь они навеки повязаны своей тайной.

Список серий 1-го сезона сериала «Успех » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 января 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 января 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 января 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 января 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 января 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 января 2019
График выхода всех сериалов
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