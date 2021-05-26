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Постер к 1-му сезону сериала Мой сосед – кумихо
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Киноафиша Сериалы Мой сосед – кумихо Сезоны Сезон 1

Gan Tteoleojineun Donggeo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Мой сосед – кумихо»

В 1-м сезоне сериала «Мой сосед – кумихо» Син У Е выглядит как обычный, но очень обаятельный парень. Он работает профессором в университете, заводит романы, строит планы на будущее. Однако у него есть тайна: ему уже 999 лет, и он даже не человек, а лис-оборотень с девятью хвостами – кумихо. Син У Е мечтает об одном – стать настоящим юношей и найти любовь. Он добывает волшебную бусинку, которая в день его тысячелетия исполнит его желание. Но талисман неожиданно глотает одна из его студенток по имени Ли Дам. Проблемы теперь у обоих: кумихо никогда не станет человеком, а девушка умрет через год. Им придется выходить из этой ситуации вместе.

Список серий 1-го сезона сериала «Мой сосед – кумихо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 мая 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 мая 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 июня 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 июня 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 июня 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 июня 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 июня 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 июня 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
23 июня 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
24 июня 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
30 июня 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
1 июля 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
7 июля 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
8 июля 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
14 июля 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
15 июля 2021
График выхода всех сериалов
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