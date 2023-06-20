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Постер к 1-му сезону сериала Скрытая любовь
Киноафиша Сериалы Скрытая любовь Сезоны Сезон 1

Tou tou cang bu zhu
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 25
Продолжительность сезона 18 часов 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скрытая любовь»

В 1-м сезоне сериала «Скрытая любовь» миновал год с того дня, как в душе у прекрасной девушки по имени Сан Чжи поселился близкий приятель ее родного брата – Дуан Цзя Сюй... Молодой человек с великолепными глазами, который ласково стал называть главную героиню своей малышкой. Девушка поняла, что она безоглядно влюбилась в своео принца с первого взгляда. Сан Чжи хотела сблизиться с избранником, но помехой служила 7-летняя разница в возрасте. Пропасть между влюбленными никак не сокращалась. Сложно сказать, с какого дня все началось, но скрытая в недрах двух сердце любовь загорелась и засверкала ярче солнца.

Список серий 1-го сезона сериала «Скрытая любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 июня 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 июня 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
23 июня 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
24 июня 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 июня 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 июня 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 июня 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
27 июня 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
28 июня 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
29 июня 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
3 июля 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
3 июля 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
4 июля 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
5 июля 2023
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
5 июля 2023
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
6 июля 2023
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
6 июля 2023
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
6 июля 2023
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
6 июля 2023
График выхода всех сериалов
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