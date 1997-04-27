В мини-сериале «Сияние», основанном на одноименном романе ужасов Стивена Кинга, рассказывается о семействе Торресов, которое ждет зимовка в изолированном от мира отеле «Оверлук». Инициатором переезда выступил Джек – писатель-неудачник и домашний тиран, в прошлом страдавший от алкогольной зависимости. Он рассчитывает совместить работу смотрителя с написанием романа, однако в богом забытом месте его нервы начинают сдавать. Вскоре Джек начинает видеть вещи, не поддающиеся рациональному объяснению. Медленно, но верно отель начинает сводить его с ума. Близким писателя начинает угрожать смертельная опасность.