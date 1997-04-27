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Постер сериала Сияние
Постер сериала Сияние
Постер сериала Сияние
Постер сериала Сияние
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Сияние

Сияние (1997 - 1997)

The Shining 18+
Год выпуска 1997
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

В мини-сериале «Сияние», основанном на одноименном романе ужасов Стивена Кинга, рассказывается о семействе Торресов, которое ждет зимовка в изолированном от мира отеле «Оверлук». Инициатором переезда выступил Джек – писатель-неудачник и домашний тиран, в прошлом страдавший от алкогольной зависимости. Он рассчитывает совместить работу смотрителя с написанием романа, однако в богом забытом месте его нервы начинают сдавать. Вскоре Джек начинает видеть вещи, не поддающиеся рациональному объяснению. Медленно, но верно отель начинает сводить его с ума. Близким писателя начинает угрожать смертельная опасность.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ребекка Де Морнэй
Ребекка Де Морнэй Winifred 'Wendy' Torrance
Эллиотт Гулд
Эллиотт Гулд Stuart Ullman
Пэт Хингл Pete Watson
Стивен Уэбер John 'Jack' Torrance
Wil Horneff Tony
Courtland Mead "Doc" Anthony Torrance, Daniel "Danny"
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
7.4
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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Сезоны
Сияние - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1997, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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