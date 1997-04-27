Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сияние 1997, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сияние
Киноафиша Сериалы Сияние Сезоны Сезон 1

The Shining 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 3
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сияние»

В 1-м сезоне сериала «Сияние» школьный учитель Джек Торрес переживает глубокий кризис. Его отстранили от работы ввиду регулярных вспышек насилия, вызванных в том числе алкоголизмом. Нужда в деньгах побуждает его согласиться на работу смотрителя отеля, расположенного в горах. В зимний период здесь нет постояльцев, так что Джек сможет успокоиться и написать роман. Вместе с ним сюда переезжает жена Венди и маленький сын Дэнни, страдающий от жутких видений. После прибытия Торресы начинают замечать, что с гостиницей что-то не так. К тому же им не дает покоя мысль о том, что предыдущий смотритель сошел с ума и перебил всю семью.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Сияние» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Part 1
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 1997
Серия 2 Part 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 1997
Серия 3 Part 3
Сезон 1 Серия 3
1 мая 1997
График выхода всех сериалов
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше