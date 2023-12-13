Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Дубайский шик (2022), 2 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Дубайский шик
Сезоны
Сезон 2
Dubai Bling
12+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
13 декабря 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 8 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
4
IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Дубайский шик
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
С возвращением!
Back in Bling Town!
Сезон 2
Серия 1
13 декабря 2023
Не связывайтесь с лучшими друзьям
Don't mess with the besties
Сезон 2
Серия 2
13 декабря 2023
Болтать или молчать?
To tea, or not to tea?
Сезон 2
Серия 3
13 декабря 2023
Вечеринка мира
Pretty peace?
Сезон 2
Серия 4
13 декабря 2023
Всё с нуля
Start from Scratch
Сезон 2
Серия 5
13 декабря 2023
Под прикрытием в Индии
Undercover in India
Сезон 2
Серия 6
13 декабря 2023
Сцена в огне
Set the stage on fire
Сезон 2
Серия 7
13 декабря 2023
Выйдешь за меня?
Marry me?
Сезон 2
Серия 8
13 декабря 2023
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667