Реалити-проект от платформы Netflix «Дубайский шик» расскажет о самых разных героях, которых объединяют большое состояние и успех. Они ездят на дорогих машинах, живут в шикарных особняках и вращаются в привилегированной тусовке, соответствующей их статусу. Шикарные вечеринки – неотъемлемый атрибут их жизни, где они чувствуют себя как рыба в воде. Однако не все так гладко в жизни богачей из Дубая. Шоу покажет не только моменты их успеха, но и то, из-за чего приходится переживать. Как и простые люди, герои ссорятся, сплетничают, влюбляются и строят планы.