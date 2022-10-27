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Постер телешоу Дубайский шик
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Киноафиша Сериалы Дубайский шик

Дубайский шик (2022 - …)

Dubai Bling 18+
Год выпуска 2022
Страна ОАЭ
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 46 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 19 часов 10 минут

О чем телешоу

Реалити-проект от платформы Netflix «Дубайский шик» расскажет о самых разных героях, которых объединяют большое состояние и успех. Они ездят на дорогих машинах, живут в шикарных особняках и вращаются в привилегированной тусовке, соответствующей их статусу. Шикарные вечеринки – неотъемлемый атрибут их жизни, где они чувствуют себя как рыба в воде. Однако не все так гладко в жизни богачей из Дубая. Шоу покажет не только моменты их успеха, но и то, из-за чего приходится переживать. Как и простые люди, герои ссорятся, сплетничают, влюбляются и строят планы.

Дубайский шик - трейлер первого сезона
Дубайский шик  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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Сезоны
Дубайский шик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Дубайский шик - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 8 эпизодов
 
Сезон 3
2025, 9 эпизодов
 
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