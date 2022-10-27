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Постер к 1-му сезону телешоу Дубайский шик
Киноафиша Сериалы Дубайский шик Сезоны Сезон 1

Dubai Bling 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Дубайский шик»

В 1-м сезоне шоу «Дубайский шик» зрителей ждет знакомство с неприлично богатыми людьми из Арабских Эмиратов. Каждый из героев – яркая индивидуальность. Они не похожи друг на друга ни сферой деятельности, ни особенностями характера. Однако все встречаются на вечеринках, которые устраиваются на постоянной основе. Тусовка много значит для богачей, ведь здесь они могут не только хорошенько повеселиться, но и пообщаться со своим кругом. Однако дружеские отношения заводят далеко не все. Светская жизнь Дубая окружена слухами и сплетнями, нередки и грандиозные скандалы.

Список серий телешоу Дубайский шик График выхода всех сериалов
Сезон 1
Хабиби, добро пожаловать в Дубай Habibi, Welcome To Dubai
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2022
Ходят слухи Rumor has it
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2022
Замкнутый круг Closed Circle
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2022
Пора любви Love Season
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2022
Бомба замедленного действия Ticking Time Bomb
Сезон 1 Серия 5
27 октября 2022
Отплытие Sail Away
Сезон 1 Серия 6
27 октября 2022
Слишком поздно? Too late?
Сезон 1 Серия 7
27 октября 2022
Свадьба Hitched
Сезон 1 Серия 8
27 октября 2022
График выхода всех сериалов
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