В 1-м сезоне шоу «Дубайский шик» зрителей ждет знакомство с неприлично богатыми людьми из Арабских Эмиратов. Каждый из героев – яркая индивидуальность. Они не похожи друг на друга ни сферой деятельности, ни особенностями характера. Однако все встречаются на вечеринках, которые устраиваются на постоянной основе. Тусовка много значит для богачей, ведь здесь они могут не только хорошенько повеселиться, но и пообщаться со своим кругом. Однако дружеские отношения заводят далеко не все. Светская жизнь Дубая окружена слухами и сплетнями, нередки и грандиозные скандалы.