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Постер к 1-му сезону сериала Закон мышеловки
Киноафиша Сериалы Закон мышеловки Сезоны Сезон 1

Zakon myshelovki 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Закон мышеловки»

В 1-м сезоне сериала «Закон мышеловки» молодой ученый Вадим изобретает компьютерный интеллект – цифровой аналог человеческого мозга. Удачливый изобретатель пока не знает, что после этого его жизнь изменится. Сыщик-теоретик Сергей, которого недавно прикомандировали к оперативной группе, принимается за очередное расследование. Вскоре выясняется, что между опасным преступником и компьютерным гением прослеживается некая связь. Вадим даже не догадывается, как много скрывают от него те, кого он считал самыми близкими. Ему необходимо выяснить правду, пока не стало слишком поздно.

Список серий 1-го сезона сериала «Закон мышеловки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 июля 2007
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 июля 2007
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 июля 2007
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 июля 2007
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 июля 2007
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 июля 2007
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 июля 2007
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 июля 2007
График выхода всех сериалов
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