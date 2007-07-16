В 1-м сезоне сериала «Закон мышеловки» молодой ученый Вадим изобретает компьютерный интеллект – цифровой аналог человеческого мозга. Удачливый изобретатель пока не знает, что после этого его жизнь изменится. Сыщик-теоретик Сергей, которого недавно прикомандировали к оперативной группе, принимается за очередное расследование. Вскоре выясняется, что между опасным преступником и компьютерным гением прослеживается некая связь. Вадим даже не догадывается, как много скрывают от него те, кого он считал самыми близкими. Ему необходимо выяснить правду, пока не стало слишком поздно.