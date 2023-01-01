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Закон мышеловки
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Zakon myshelovki
16+
Год выпуска
2007
Страна
Россия
Эпизод длится
52 минуты
Телеканал
НТВ
Список сезонов сериала «Закон мышеловки»
Сезон 1
8 эпизодов
16 июля 2007 - 19 июля 2007
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