В 1-м сезоне сериала «Тень Чикатило» в центре событий оказывается милиционер Попцов, который работает в ОВД города Ангарска и однажды решает, что людей нужно спасти от «человеческого мусора». Благодаря свойственной ему хитрости, ловкости и доступу к информационной базе Попцов долгие годы безнаказанно совершал преступления, внушая страх всем в Иркутской области. Он постепенно стал почти мифическим героем, неуловимым «демоном», от которого нельзя спастись. И все-таки оперативники во главе с Ковалевым выходят на след убийцы, чтобы остановить чудовищный конвейер смерти и заставить преступника ответить за содеянное.