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Киноафиша Сериалы Тень Чикатило Сезоны Сезон 1

Ten Chikatilo
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тень Чикатило»

В 1-м сезоне сериала «Тень Чикатило» в центре событий оказывается милиционер Попцов, который работает в ОВД города Ангарска и однажды решает, что людей нужно спасти от «человеческого мусора». Благодаря свойственной ему хитрости, ловкости и доступу к информационной базе Попцов долгие годы безнаказанно совершал преступления, внушая страх всем в Иркутской области. Он постепенно стал почти мифическим героем, неуловимым «демоном», от которого нельзя спастись. И все-таки оперативники во главе с Ковалевым выходят на след убийцы, чтобы остановить чудовищный конвейер смерти и заставить преступника ответить за содеянное.

Список серий сериала Тень Чикатило График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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