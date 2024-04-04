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Тень Чикатило
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Отзывы о сериале «Тень Чикатило»
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Олег Макаров
4 апреля 2024, 21:13
Оценка
Советую всем скептикам присмотреться к сериалу повнимательнее и не обращать внимание на то, что это сериал Андреасяна. Как по мне, он давно делает отличные проекты. Сериал визуально напоминает Чикатило, но здесь лучше уходят в драматизм. Авторы подошли к рассказу о методах расследования милиции тех лет более тщательно. Козак очень хорошо смотрится в роли следователя. Смотреть на его метания в догадках, успехами и провалами - реальное удовольствие. Первая серия очень понравилась!!
4 апреля 2024, 21:13
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Киноафиша.инфо
5 апреля 2024, 18:55
в ответ на сообщение
Олег Макаров от 4 апреля 2024, 21:13
Здорово, что сериал вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
5 апреля 2024, 18:55
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Иван Майоров
18 апреля 2024, 20:52
Оценка
Моя любовь к трукрайм подкастам удачно подкрепляется актуалочкой в виде нового сериала Тень Чикатило. Совсем недавно смотрел психологические разборы Ангарского, а теперь кайфую от художественной интерпретации. Вы знаете, вот образы, которые рисовались у меня в голове, когда я слушал подкаст, как будто бы ожили. Козаку и Каменщикову удаётся создать тандем, за которым интересно наблюдать. Ну а Лавров достоин отдельной похвалы. Его звериный взгляд в одной сцене и безобидное нытьё в другой создают контраст, который доказывает, что у актёра получается создать по-настоящему пугающий образ. Смотреть жутко интересно и местами страшно, когда представляешь, что всё это было на самом деле. Любителям детективов нереально зайдет!
18 апреля 2024, 20:52
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Киноафиша.инфо
19 апреля 2024, 19:14
в ответ на сообщение
Иван Майоров от 18 апреля 2024, 20:52
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
19 апреля 2024, 19:14
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Даниил Титов
3 мая 2024, 13:52
Оценка
Классно закрутили конечно! И с названием ввели в заблуждение) Молодцы авторы, что рассказывают абсолютно новую историю. Попцов намного опаснее ростовского зверя. Ведь он как сотрудник милиции, знает кучу инсайдерской информации. Не представляю, как его поймают, но наблюдать за этим интересно.
К финалу у меня возникают двойственные чувства: хочу, чтобы душегуба скорее поймали, и одновременно жаль что вот-вот наступит концовка. Искренне советую ценителям мрачных историй. Эффектный сериал.
3 мая 2024, 13:52
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Киноафиша.инфо
3 мая 2024, 18:01
в ответ на сообщение
Даниил Титов от 3 мая 2024, 13:52
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
3 мая 2024, 18:01
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ykalincheva
16 мая 2024, 01:45
Оценка
Все прекрасно,только зачем в описании сериала сразу писать кто убийца???После 2х серий узнав это,мне уже неинтересно смотреть.
16 мая 2024, 01:45
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Анастасия Белова
16 мая 2024, 19:27
Оценка
Наконец-то вышли на след Попцова. Как же он меня бесил своей неуловимостью. Столько лет под носом у своих же коллег заниматься этим мрачняком. Мне очень нравится, как подали эту историю. Первые серии были очень интересные, но ближе к завершению сериал просто вышел на новый уровень. Лаврову (который играет Попцова) удалось вжиться в роль, он действительно на высоте. Прям смотреть на него не могу, такой отвратительный (персонаж, а не актер). Я всё думаю, что у меня работа сложная. Но глядя, как не жалея себя, свою личную жизнь и нервы, эти люди с утра до вечера занимаются поисками маньяка, я поняла – у меня еще все нормально. Очень тяжелая работа у Ковалёва и его команды. После завершения обязательно пойду почитаю всю инфу про это дело. Сериал жутко интересный!
16 мая 2024, 19:27
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лариса новицкая
25 июня 2024, 22:21
На каких каналах можно посмотреть этот сериал? Я так поняла- на платных?
25 июня 2024, 22:21
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К финалу у меня возникают двойственные чувства: хочу, чтобы душегуба скорее поймали, и одновременно жаль что вот-вот наступит концовка. Искренне советую ценителям мрачных историй. Эффектный сериал.
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