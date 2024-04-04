Меню
В Okko стартует сериал «Тень Чикатило»
Новый детективный триллер на основе реальных событий.
Написать
4 апреля 2024 10:22
Серийный убийца охотится на женщин в трейлере сериала «Тень Чикатило»
История «Ангарского маньяка».
Написать
14 марта 2024 14:20
Okko анонсировал сиквел сериала «Чикатило» — съемки уже начались
В новом шоу к своим ролям вернутся Дмитрий Нагиев, Николай Козак и другие актеры.
Написать
20 июня 2023 16:31
