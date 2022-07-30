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Постер к 2-му сезону сериала Образцовый детектив
Киноафиша Сериалы Образцовый детектив Сезоны Сезон 2

Mobeomhyungsa 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Образцовый детектив»

Во 2-м сезоне сериала «Образцовый детектив» в городе всплывает еще одно нераскрытое убийство, когда полиция находит останки Чо Сон-ги. Глава Отдела гражданских петиций берет на себя вину за то, что утаил соответствующие доказательства. На фоне этих событий Санг-ми вынуждает шефа Муна уйти в отставку. Расследовать череду преступлений из прошлого предстоит напарникам Кан Ду-чану и О Джи-хеку. Чон Сок признается, что он убил человека, однако в полиции его показаниям не доверяют, думая, что он выгораживает кого-то другого. Тогда он решает заявить о своей версии в СМИ и привлекает к делу Чон-дэ.

Список серий 2-го сезона сериала «Образцовый детектив» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
30 июля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
31 июля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
6 августа 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
7 августа 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
13 августа 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
14 августа 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
20 августа 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
21 августа 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
27 августа 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
28 августа 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
3 сентября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
4 сентября 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
10 сентября 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
11 сентября 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
17 сентября 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
18 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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