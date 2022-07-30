Во 2-м сезоне сериала «Образцовый детектив» в городе всплывает еще одно нераскрытое убийство, когда полиция находит останки Чо Сон-ги. Глава Отдела гражданских петиций берет на себя вину за то, что утаил соответствующие доказательства. На фоне этих событий Санг-ми вынуждает шефа Муна уйти в отставку. Расследовать череду преступлений из прошлого предстоит напарникам Кан Ду-чану и О Джи-хеку. Чон Сок признается, что он убил человека, однако в полиции его показаниям не доверяют, думая, что он выгораживает кого-то другого. Тогда он решает заявить о своей версии в СМИ и привлекает к делу Чон-дэ.