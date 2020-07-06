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Постер к 1-му сезону сериала Образцовый детектив
Киноафиша Сериалы Образцовый детектив Сезоны Сезон 1

Mobeomhyungsa 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Образцовый детектив»

В 1-м сезоне сериала «Образцовый детектив» в одном из полицейских отделений Инчхона уже много лет служит опытный детектив по фамилии Кан. Его методы стары, зато проверены временем. Он предпочитает общаться со свидетелями и подозреваемыми лично, хорошо разбирается в их поведении, а кроме того, имеет обширную сеть осведомителей по всему городу. Но однажды ему дают молодого напарника – юного и одаренного парня О. Он замкнут в собственных мыслях и зачастую ведет себя довольно странно. К тому же он, как никто другой, умеет анализировать улики и пользоваться достижениями современной криминалистики.

Список серий 1-го сезона сериала «Образцовый детектив» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 июля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 июля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 июля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 июля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 июля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 июля 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 июля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 июля 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 августа 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
4 августа 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 августа 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
11 августа 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
17 августа 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
18 августа 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
24 августа 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
25 августа 2020
График выхода всех сериалов
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