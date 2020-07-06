В 1-м сезоне сериала «Образцовый детектив» в одном из полицейских отделений Инчхона уже много лет служит опытный детектив по фамилии Кан. Его методы стары, зато проверены временем. Он предпочитает общаться со свидетелями и подозреваемыми лично, хорошо разбирается в их поведении, а кроме того, имеет обширную сеть осведомителей по всему городу. Но однажды ему дают молодого напарника – юного и одаренного парня О. Он замкнут в собственных мыслях и зачастую ведет себя довольно странно. К тому же он, как никто другой, умеет анализировать улики и пользоваться достижениями современной криминалистики.